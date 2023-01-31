Скучает по дому, но нуждается в ИВЛ: как изменилось состояние Романа Костомарова

Отец Романа Костомарова рассказал, что фигурист все еще находится на ИВЛ

Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

Олимпийский чемпион по танцам на льду остается в больнице: пока речи о его выписке не идет.

Фигурист Роман Костомаров, госпитализированный еще 10 января в тяжелом состоянии, постепенно идет на поправку. Об этом рассказал отец спортсмена Сергей Костомаров.

По словам Костомарова-старшего, олимпийский чемпион уже находится в нормальном, стабильном состоянии. Однако ему до сих пор требуется кислородная поддержка.

«Его отключают от ИВЛ, потом снова подключают. Бывает так, что что-то плохо, а потом раз — улучшилось», — цитирует Сергея Костомарова телеканал 360.

Говорить о том, что прославленный спортсмен скоро покинет больничную палату, рано. Отец Костомарова пояснил, что еще не виделся с сыном, но знает, что он скучает по дому.

По информации «Матч ТВ», пораженные легкие фигуриста постепенно начинают приходить в норму. О положительной динамике свидетельствуют результаты анализов. Несмотря на то, что фигурист частично остается на искусственной вентиляции легких, он может общаться с родными.

Роман Костомаров попал в больницу в тяжелом состоянии с пневмонией, а через несколько дней впал в кому. У 45-летнего фигуриста диагностировали сепсис в легких, а также подключили к аппарату ЭКМО.

Как сообщал 5-tv.ru, у фигуриста уже начала спадать температура. Для более эффективной терапии, лечение Костомарова корректируют ежедневно в зависимости от показателей.