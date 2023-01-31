Терапевт назвала смертельно опасные последствия для людей с болезненной худобой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Недобор веса может сигнализировать о серьезных и необратимых болезнях.

Излишняя худоба — опасное состояние для человека, которое сигнализирует о проблемах со здоровьем. Не обращать на них внимание — все равно, что подписать себе приговор. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru предупредила врач-терапевт Елена Тюльпина.

Ни детей, ни здоровья

Она пояснила, что об излишней худобе говорит низкий индекс массы тела. Если этот показатель ниже 19,5, значит, есть повод для беспокойства. В медицинской практике бывают случаи, когда пациент из-за анорексии находится между жизнью и смертью.

«По сути, такое состояние можно назвать заболеванием, поскольку оно влечет за собой развитие каскада патологических процессов в организме. <…> Совсем выраженное снижение массы может приводить тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода», — отметила терапевт.

По словам специалиста, пациенты с дефицитом массы имеют проблемы с иммунитетом. Они — вечные пациенты терапевта: оправившись от одного вируса, хватают другой. И все это затягивается на недели и месяцы. Раны и ссадины на теле таких людей тоже заживают не так быстро, как хотелось бы.

Сердечно-сосудистые заболевания — тоже частые спутники худобы, да и по неврологической части здоровье тоже рано или поздно может подорваться.

«Кроме того, часто мы видим у таких пациентов снижение настроения — это депрессивное состояние, это быстрая утомляемость и снижение работоспособности», — делится доктор.

На этом вытекающие последствия не заканчиваются. В зоне риска — и репродуктивная система женщины. Часто у них сбивается менструальный цикл, а бывает и преждевременный климакс. Возможность родить при таком состоянии сводится к минимуму, предупреждает терапевт.

Тревожный звонок

Потому пускать ситуацию на самотек при очевидных признаках худобы — в корне неверно. У такого состояния есть причины и от них нужно по максимуму избавляться.

Часто дело в образе жизни человека: в частности, это несбалансированное и нерегулярное питание, продолжительный стресс, перебои со сном. Кроме того, тревожный сигнал в виде худобы нередко подает система ЖКТ — стоит прислушаться.

«Прежде всего заболевание желудочно-кишечного тракта, в результате которых организм не может нормально усваивать макро- и микроэлементы, которые мы ему даем», — сказала Тюльпина.

Кроме того, человеку с дефицитом массы тела не помешало бы посетить эндокринолога. Возможно, у него проблемы с щитовидной железой, обменом веществ, а может быть, имеется сахарный диабет первого типа.

«Нередко снижение массы тела является единственным симптомом, который заставляет пациента обратиться к врачу. И впоследствии у этих пациентов мы выявляем сахарный диабет первого типа. Раньше он диагностировался у деток, на сегодняшний день нередко мы выявляем недуг у взрослых людей», — добавила эксперт.

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