Российские военные освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

В ходе продвижения уничтожены позиции противника и западная техника.

Добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Благодатное в Донецкой народной республике. Об этом сообщили на ежедневном брифинге в Минобороны РФ.

Отбить Благодатное у украинских националистов получилось при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.

Также уточняется, что на Донецком направлении ликвидировано около 50 украинских боевиков, а также уничтожена техника неприятеля.