Восстановление Крымского моста почти завершено

Фото, видео: ФДА "Росавтодор" / ТАСС; 5-tv.ru

Работы ведутся практически в режиме нон-стоп.

На Крымском мосту заменили последний поврежденный пролет. Осталось уложить асфальт. Работа на мосту кипит днем и ночью. Полностью сдать объект планируют уже в марте. Николай Аксенов — с места событий.

«В эти минуты движение по мосту идет в привычном темпе с допустимой скоростью движения 50 км/ч. Ожидание на пункте пропуска занимает не более от 15 до 20 минут в зависимости от объема перевозимого вами багажа», — отметил корреспондент.

Последний, четвертый пролет установили за рекордные шесть с небольшим часов, в два раза быстрее, чем планировалось. Многотонную надвижку на прокатных балках погрузили домкратом на опорные колонны. Теперь останется уложить асфальт, выровнять деформированные швы и проверить дренажную систему.

После этого строители приступят к финальным работам. Специалистам предстоит восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение.

Сейчас работы ведутся в круглосуточном режиме с опережением графика. Движение легкового транспорта и автобусов по четырем полосам Крымского моста планируют уже в марте этого года.