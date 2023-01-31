Эмир Кустурица собирается снять три фильма по произведениям Николая Гоголя

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru

Знаменитый постановщик уверен, что картины получатся замечательными, ведь невозможно создать что-то плохое, вдохновившись великими классиками.

Сербский режиссер Эмир Кустурица подумывает над тем, чтобы снять фильмы по произведениям известного русского классика Николая Гоголя. По его словам, для наиболее сильного впечатления потребуется именно три проекта. Какие именно повести взять из творчества прозаика постановщик пока не знает, однако уверен точно — результат будет впечатляющий. Об этом он заявил в интервью изданию «Известия».

«Нужно снять три фильма, чтобы они оставили более сильное впечатление, чем на это способен один фильм. „Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем“, „Коляска“, „Сорочинская ярмарка“ представляют собой фантастические этюды о совести и характерах людей, которые жили в Малороссии», — сказал режиссер.

Он отметил, что примет решение совсем скоро. Вовсе не важно, какая история будет выбрана, ведь «по Гоголю плохо снять невозможно».

Эмир Кустурица — известный югославский и сербский кинорежиссер и актер кино. В разное время его заслуги были отмечены наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмир Кустурица назначен главным режиссером театра Российской армии.