Польша и Прибалтика готовы «переступить красную линию» РФ для роста конфронтации

Песков: Польша и Прибалтика готовы на все для роста конфронтации с Россией

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

В Кремле подчеркнули, что действия «представителей с экстремистскими наклонностями» не повлияют на ход событий.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Запад «переступить красную линию» и направить на Украину истребители и дальнобойные ракеты. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами рассказал, решатся ли поддерживающие Украину страны пойти на этот шаг, и как отреагирует Москва в случае рассмотрения нового пакета поставок.

«Мы в целом видим весьма агрессивный настрой представителей прибалтийских стран, Польши, они очевидно готовы делать все, чтобы провоцировать рост дальнейшей конфронтации, мало задумываясь о последствиях», — прокомментировал пресс-секретать президента РФ.

Песков добавил, что руководители крупных европейских стран, которые двигают все процессы в Европе, забыли о своей балансирующей роли.

«И таких представителей с экстремистскими наклонностями не балансируют», — подчеркнул он.

В Кремле объяснили, что потенциальный рост степени вовлеченности западных стран в украинский конфликт очевиден и он уже наблюдается, однако это не сможет изменить ход событий. По словам Пескова, Москва учитывает действия недружественных государств.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков заявил об особенных отношениях между Путиным и Эрдоганом.