«В российской форме»: как ВСУ прикидываются русскими солдатами
Корреспондент Долгарева: бойцы ВСУ носят форму российских военных для диверсий
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Все средства хороши, и, похоже, украинские солдаты придерживаются этого подлого правила.
Украинские боевики раздевают российских солдат и носят их обмундирование. Украденная форма помогает ВСУ совершать диверсии. Об этом изданию URA.RU рассказала журналист Анна Долгарева.
По словам корреспондента, с ее французским коллегой произошел интересный случай в Мариуполе. Во время работы к нему подъехала машина со знаком Z, из нее вышел военный в форме ВС РФ и завел диалог на его родном языке - французском.
«Тот ответил, что он французский журналист. На что человек в военной форме с российской маркировкой заявил, что они украинские военные, полк „Азов“*. И уехал», — поделилась собеседница.
Женщина предположила, что форму могут снимать с убитых российских солдат. Примечательно, что многие военнослужащие РФ при обмене пленными возвращаются на родину без своей одежды.
Корреспондент объяснила, что российская форма нужна ВСУ для совершения диверсий.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинский командир ВСУ сравнил бои под Артемовском с «сущим адом».
* — признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ