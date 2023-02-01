Приехала с болью, уехала с ребенком: почему женщины могут не заметить беременность

Врач-гинеколог объяснила, почему женщина может не знать о беременности до самых родов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky photothek.net via; 5-tv.ru

Многие девушки проходят серьезное обследование перед зачатием малыша и контролируют каждый этап его развития. Однако бывают случаи, когда роды становятся для будущей мамы сюрпризом.

В медицинской практике весьма часто бывают ситуации, когда женщин привозят в больницу с острой болью в животе. Они даже не подозревают о своем интересном положении и ошибочно воспринимают схватки за спазмы или расстройство. С чем это может быть связано, рассказала врач акушер-гинеколог Нино Какучая.

В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru, специалист пояснила, что чаще всего в такой ситуации оказываются женщины с излишней массой тела.

«Думают, что у них просто болит живот за счет того, что она полная, грузная, у нее лишний вес, и выясняется, что это роды. Вот такие, к сожалению, тоже бывают пациенты», — подчеркнула Нино Какучая.

Также многие даже не подозревают о беременности, списывая отсутствие менструации, недомогание и набор веса с климаксом. Другие же просто не следят за циклом. Обычно это характерно для пациенток, которые не очень знакомы с нюансами женского здоровья и репродуктивной системы.

При этом отсутствие месячных не всегда может быть свидетельством беременности. Как сообщал 5-tv.ru, в некоторых случаях у будущих мам сохраняются выделения в течение нескольких месяцев после зачатия.