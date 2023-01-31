Беременная Ольга Орлова впервые показала живот

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Поклонники забеспокоились за здоровье артистки. Судя по поведению знаменитости, ей может грозить варикоз и тонус матки.

Телеведущая и певица Ольга Орлова собирается стать мамой во второй раз. Красавица в ожидании прекрасной дочки, по прогнозам девочка появится уже в феврале. Однако беременность в 45 лет далась звезде достаточно трудно: экс-солистка «Блестящих» жалуется на набранные 16 килограммов и постоянные отеки. Большой дискомфорт также приносит огромный живот. Артистка даже шутила, что с ним она напоминает «рождественскую утку».

Несмотря на все эти сложности, ведущая все равно счастлива носить ребенка под сердцем. Она продолжает наряжаться и даже носить туфли на каблуке. Орлова снялась в эффектной фотосессии, где видны все прелести ее положения. Публика изумилась ее внешнему виду — круглый животик, яркое вечернее платье и счастливый взгляд. Один из снимков красавицы опубликовало издание 7Дней.ru.

Несмотря на потрясающую внешность звезды, поклонники забеспокоились за ее здоровье. Фанаты рекомендовали певице воздержаться от неудобной обуви, ведь это очень вредно для спины и ребенка.

«Как Орлова стоит на шпильках при таких объемах живота, непонятно… Каблуки — это гарантированно варикоз и тонус матки», — написал один из подписчиков.

В том числе в комментариях нашлись настоящие скептики. Даже фотосессия артистки не убедила их в правдивости ее положения. Некоторые фоловверы до сих пор считают, что живот ведущей — накладной. При этом сама вокалистка не раз опровергала это. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова сделала громкое заявление незадолго до родов.