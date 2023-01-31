«Кубарем покатился по лестнице»: куда исчез Евгений Петросян

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Юморист перестал выходить на связь, и многие начали переживать за состояние его здоровья. Что же случилось с артистом?

Российский юморист Евгений Петросян после продолжительной паузы вернулся в соцсети и обратился к поклонникам, переживающим за его здоровье. Оказалось, что сатирик попал в «теневой бан» в Instagram*, и его публикации не демонстрировались друзьям и подписчикам.

Свою пропажу он официально прокомментировал в личном профиле и сообщил, что продолжает трудиться над выпуском новых телепередач.

«Ау! Я здесь! Эхо было ему ответом. Но жизнь продолжается. Готовим к выпуску наши телепередачи. Репетирую новые номера. Юморист — это такой человек, который, споткнувшись, кубарем покатился по лестнице, в конце больно приземлился и воскликнул: «Надо же, как быстро спустился!» — написал Евгений Ваганович.

Теперь юморист вновь сможет активно общаться со своей аудиторией, как это делает его молодая жена Татьяна Брухунова. Накануне она делилась с подписчиками фотографиями повседневной жизни и общалась на самые разные темы.

Брухунова — активный пользователь соцсетей, и ее публикации часто поднимают бурное обсуждение в комментариях. Например, недавно она заявила, что не хочет, чтобы сын пошел по стопам Петросяна и стал артистом.

«Надеюсь, что Ваган не свяжет свою судьбу с творчеством», — написала жена юмориста.

Однако, как она уточнила, ее сын будет вправе сделать выбор самостоятельно, когда вырастет.

Ранее 5-tv.ru показывал, как теперь выглядит жена Петросяна. Татьяна Брухунова решила сменить имидж и предстала перед публикой в новом образе.

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