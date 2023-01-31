Круговая порука: почему Запад не может найти самолеты для Украины

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Второй акт в пьесе про поставки тяжелого вооружения Украине посвящен истребителям.

Внимание мировой прессы сегодня приковано к заявлениям, которые прозвучали из Вашингтона и Парижа. Они коснулись поставок Украине боевых самолетов. В то время, как Джо Байден сказал, что его администрация не намерена принимать такого решения, Эммануэль Макрон допустил прямо противоположное. Чего на самом деле ждать от западных союзников Киева, расскажет Кирилл Поляков.

Второй акт в пьесе про поставки тяжелого вооружения Украине посвящен истребителям. Драматургию оставили танковую: сначала все говорили, что боевые машины поставлять не будут, а потом решили отправить Киеву аж 170 единиц. Вот и сейчас почти все действующие лица разыгрывают свою роль. На вопрос, поставят ли США истребители F-16 на Украину, Джо Байден отвечает: «Нет».

Плохой полицейский — опять президент Франции Эммануэль Макрон. Он первым отправил бронетехнику на колесах, которую во Франции считают танками. Сейчас он обтекаемо говорит об истребителях F-16.

«Ничто не исключено. Каждое решение должно соответствовать трем критериям — поставки должны быть полезны для украинской армии, при этом не приводить к эскалации и не ослаблять нашу обороноспособность», — заявил Макрон.

На совместной пресс-конференции с президентом Франции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна готова рассмотреть запрос на поставки истребителей F-16 от Киева, если такой поступит.

«Я полностью согласен с критериями, названными французским президентом. Мы можем действовать вместе», — сказал Рютте.

Канцлер Германии Олаф Шольц наотрез отказался даже обсуждать отправку истребителей Украине. Этот заученный текст уже слышали, когда обсуждались «Леопарды». Сам Шольц полетел аж в Бразилию договариваться о поставках снарядов Украине к немецким танкам. Производства своих не хватает. За месяц боевых действий ВСУ тратит боеприпасов больше, чем в странах НАТО успевают выпускать. Но Южная Америка — это не Европа.

«Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для использования в конфликте между Украиной и Россией. Бразилия — страна мира. В данный момент нам нужно найти тех, кто хочет мира — слово, которое до сих пор использовалось очень мало», — отметил президент Бразилии Лула да Силва.

То, что истребители будут, было известно еще в июле 2022 года. Тогда палата представителей Конгресса США одобрила финансирование программы подготовки украинских пилотов на американских самолетах, выделив на это 100 миллионов долларов.

«Украинская армия не сможет обслуживать эти истребители. У них советская инфраструктура, заточенная под советские самолеты. F-16 надо обслуживать на аэродромах. Аэродромы уничтожит Россия, и они просто останутся с очень дорогими игрушками без мест, откуда ими можно управлять», — пояснил военный эксперт Скотт Риттер.

Киев уже давно просит именно F-16, хотя ничего особенного или уникального в них нет. Это самолеты четвертого поколения. Например, российские истребители, задействованные в специальной военной операции, Су-30СМ и Су-35С, их значительно превосходят. Это самолеты поколения 4++. Это тяжелые многоцелевые истребители — в отличие от легкого F-16, который можно сравнить разве что с МиГ-29. Так что F-16 никак не смогут повлиять на ход специальной военной операции. Как и в случае с танками, это очередная попытка обозначить свое присутствие на поле боя.