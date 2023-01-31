Акиньшина и Козловский снова появились вместе, но запретили их снимать

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В том, что у актеров роман, практически никто не сомневается.

Актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский пришли вместе на кинопремьеру, но убежали от папарацци. Поклонники уверены, что молодые люди давно вместе, но не хотят выставлять чувства на показ.

В объектив камер знаменитости попали во время презентации фильма «Раневская» — артисты сидели рядом, поддерживали беседу и вместе покинули кинозал. При этом от общения с прессой Акиньшина и Козловский отказались и попросили не снимать их. Хотя кто-то из зрителей все-таки ослушался звездную парочку: видео опубликовали 7Дней.ru.

На расстоянии предполагаемая пара держит журналистов в течение двух лет — именно столько ориентировочно длится роман актеров, после работы в фильме Козловского «Чернобыль». Но афишировать романтические отношения кинозвезды, видимо, не готовы из-за болезненного расставания с предыдущими партнерами.

По крайней мере, так было у звезды фильма «Легенда № 17»: до 2020 года артист встречался с моделью и актрисой Ольгой Зуевой и даже в подробностях рассказывал журналистам, как встретился и влюбился в девушку, поклонники не сомневались — это надолго, если не навсегда. Но едва пара стала родителями, как всех огорошила новость о расставании. Позже Козловский обо всем сам рассказал общественности и признался в сильном чувстве вины по отношению к Ольге.

У Акиньшиной к тому моменту, как рассказывают СМИ, тоже держались на волоске отношения с мужем Арчилом Геловани. В 2018 году она даже объявила о разводе, но позже решила дать отношениям еще один шанс, ведь супругов связывали и общие дети. Однако испытания чувства не прошли, что стало очевидно после начала съемок картины «Чернобыль», где артистка получила не только главную роль, но и, возможно, главного мужчину своей жизни.

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