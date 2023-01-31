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После 2014 года Вашингтон навсегда подорвал доверие Москвы.

Политика американской стороны в отношении России привела мир к предельной точке, скоро боевые действия перерастут в ядерные. Такое мнение выразил бывший сотрудник Белого дома при администрации 40-го президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«Ученые-атомщики говорят, что до полуночи (на часах Судного дня — Прим. ред.) осталось 90 секунд. Я думаю, что это одна наносекунда. Мы достигли точки, когда все, что требуется — это одна ложная тревога о приближающихся ракетах», — написал он в публикации на своем сайте.

По мнению Робертса, США уже два десятка лет наращивает вероятность наступления ядерного конфликта. Все это началось с бывшего президента Штатов Билла Кринтона, когда он сдержал обещания правительства не приближать НАТО к российской границе. Следующие американские лидеры отменили все документы об укреплении отношений между Москвой и Вашингтоном.

Бывший сотрудник Белого дома отметил, что провокации США против России после свержения украинских властей в 2014 году «навсегда разрушили доверие Москвы к Вашингтону».

Ранее политолог и журналист Юрий Светов в беседе с 5-tv.ru объяснил, могут ли передать украинской стороне ядерное оружие.