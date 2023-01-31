Росавтодор: началось автомобильное движение по Крымскому мосту после ремонта

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool

Весной этого года переправа будет полностью восстановлена после терактов украинских националистов.

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновилось после ремонта. Информация об этом появилась на сайте Федерального дорожного агентства Росавтодор.

«Сегодня в 06:30 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — сообщили на сайте агентства.

О планирующемся перекрытии стало известно еще вчера. Сообщалось, что движение автомобилей разрешат к 12:00, но работы получилось завершить раньше заявленного срока.

Недавно вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил об окончании установки третьего пролета на левой стороне автомобильной части на переправе. Ранее строители также закончили работы по установке первого и второго пролетов. Известно, что завершить восстановление автомобильной части переправы запланировали в начале весны 2024 года.

Часть моста в Крыму была повреждена из-за подрыва грузовика в прошлом году 8 октября. Из-за теракта украинских националистов взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета на переправе были разрушены, в трагическом происшествии погибли четыре человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое рабочих в Израиле пострадали при запланированном разрушении моста.