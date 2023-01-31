Чем грозит США отказ от нефтедоллара? Экс-сотрудник Белого дома дал неутешительный прогноз

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Если Вашингтон проигнорирует Эр-Рияд, то сильно пожалеет.

Отказ от нефтедоллара со стороны Саудовской Аравии и других государств чреват началом разрушительных событий в США. Такое мнение выразил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«Недавнее заявление Саудовской Аравии о том, что правительство открыто для принятия платежей за нефть в валютах, отличных от доллара, — это важное объявление, проигнорированное прессой. Конец нефтедоллара окажет серьезное негативное воздействие на стоимость доллара, а также на инфляцию и процентные ставки в США», — объяснил он на своем сайте.

По словам автора, последние несколько лет американские власти начали непозволительно злоупотреблять ролью доллара как резервной валюты посредством конфискации активов и санкционными ограничениями. Из-за этого многие государства в интересах своей же безопасности стали энергичнее регулировать собственные торговые дисбалансы в своих же валютах. Это позволяет им не зависеть от вероятных угроз и наказаний от американской стороны.

«Вполне возможно, что саудовцы посылают Вашингтону сигнал о том, что невыполнение Вашингтоном некоторых саудовских обеспокоенностей или интересов может иметь нежелательные последствия для США», — рассказал Робертс.

Экс-сотрудник Белого дома уверен, что отказ Саудовской Аравии от нефтедоллара приведет США к колоссальной инфляции и высоким процентным ставкам, важным для финансирования дефицита бюджета.

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