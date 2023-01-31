Эмоциональный рязанский депутат предрек школьникам плачевное будущее

Рязанский депутат Вереин пригрозил школьникам, что без знаний они окажутся на днище социальной жизни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins; 5-tv.ru

Рязанские школьники не просили, но получили напутствие, которое точно надолго запомнят.

Местный депутат выступил перед учащимися на уроке профориентации и призвал получать высшее образование. Без этого, молодежь ждет безрадостное будущее — ясно дал понять народный избранник.

«Когда через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим плинтусом, на днище социальной жизни, будет валяться на помойке, стрелять бухло, бычки на улицах… Не говорите, что мы вас не собирали», — громогласно вещал депутат.

Судя по видео, которое моментально разлетелось по сети, школьники были удивлены такому эмоциональному напутствию.