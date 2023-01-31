В России подешевели ноутбуки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Пока спад стоимости заметен лишь у ряда моделей, но тем не менее значительно расширился ассортимент.

Хорошая новость для тех, кто планировал покупку техники — ноутбуки в России подешевели примерно на треть. Аналитики связывают это с налаживанием ввоза по параллельному импорту, а также наращиванием поставок из Китая.

При этом эксперты отмечают, что о тотальном падении цен говорить не приходится. Подешевели лишь отдельные модели. Стоимость других — даже выросла, но расширился и ассортимент.

В крупных сетях сейчас доступны сотни наименований ноутбуков различных брендов, и это примерно на треть больше чем в прошлом году.