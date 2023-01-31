Киев возбудил уголовное дело против российской администрации Снегиревки

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Причина преследования — власти Херсонской области выдавали людям продукты питания и осуществляли соцвыплаты. Это названо «коллаборационистской деятельностью».

Украинские власти возбудили уголовное дело против представителей российского руководства Снигиревки в Херсонской области. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. Причиной преследования чиновников стала выдача населению продуктов питания и выплата пособий.

Как отметил собеседник агентства, обвинителей из Киева «чуть ли не к награде собираются представить, потому что речь идет о спасении населения». В заключении, составленном на самого Барбашова прописаны конкретные виды помощи жителям региона, которые представлены как противозаконные действия.

«Организовывались выплаты, контролировалась выдача гуманитарной помощи, были выплачены пенсии и платились регулярно социальные выплаты на детей и инвалидам. То есть теперь Украина пытается выставить это как преступление, хотя это на самом деле решение элементарных гуманитарных проблем населения», — заявил глава Снегиревки.

По словам Барбашова, администрацию населенного пункта осудили по части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины о коллаборационистской деятельности. Данный раздел предполагает наказание в виде тюремного срока от пяти до десяти лет. Очевидна истинная причина столь пристального внимания к российским чиновникам — Снигиревский район в составе Херсонской области в сентябре стал регионом России по результатам референдума. Прежде район был украинским.

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