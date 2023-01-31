В России военные самолеты планируют переделать в пассажирские

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Перед передачей самолеты будет нужно проверить.

Над этой идеей думают в Минобороны и Минтрансе. Как выяснили «Известия», речь идет о лайнерах «Эл-410», на которых сейчас тренируют курсантов летных училищ. Машины хотят передать региональным перевозчикам, которым их очень не хватает.

Правда, в компаниях пока сдержано отреагировали на такую перспективу. Некоторые заявили, что сначала надо оценить техническое состояние самолетов. К тому же, производились они в Чехии, а потому с запчастями и ремонтом могут возникнуть сложности из-за санкций.