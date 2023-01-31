В Белом доме объяснили отказ передавать Украине истребители F-16

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Президент США Джо Байден ранее отрицательно ответил на вопрос о возможности поставок F-16 для ВСУ.

США передают Вооруженным силам Украины (ВСУ) достаточно вооружений и без запрошенных истребителей F-16. Так в Белом доме прокомментировали отказ президента страны Джо Байдена выделить киеву самолеты. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу CNN подчеркнул, что помощь американской стороны сегодня — весьма внушительная.

«Сейчас поставляются большие объемы вооружений и будут поставляться в предстоящие недели и месяцы. Те виды вооружений, которые, как мы знаем, будут иметь критическое значение, чтобы помочь украинским (войскам) в нынешних боях в зимний период, а также в сражениях, которые, как мы ожидаем, они будут вести весной», — сказал он.

Штаты приступили к реализации обещанных поставок военной техники для ВСУ. На прошлой неделе на Украину отправились более 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. В скором будущем ожидаются новые грузы, в которых будут бронетранспортеры Stryker и танки Abrams. Аналогичную поддержку Киеву оказывает Германия — передает танки Leopard-2 и БМП Marder.

США и их союзники по НАТО вооружают Украину с первых дней спецоперации по защите Донбасса. Представители российских властей не раз подчеркивали, что такое вмешательство лишь затягивает конфликт и лишает стороны возможностей для мирного урегулирования. Официальная Москва предупредила всех «поставщиков», что каждая единица их военной техники в зоне боевых действий становится законной целью армии РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джо Байден прокомментировал свой отказ в поставках американских истребителей на Украину. Киев просил у американцев 180 истребителей.