«Все в штатном режиме»: танки Т-72Б3 громят позиции ВСУ

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В обновленных танках заменили двигатель, усилили броню и улучшили маневренность, что позволит им быстрее уклоняться от вражеских снарядов и еще точнее наносить удары по противнику.

Пополнение в парке бронетехники защитников Донбасса. На вооружение танкистов ДНР поступил новейший боевой комплекс Т-72Б3. Машина оснащена самыми современным оборудованием и обладает повышенной огневой мощью. Александр Сафиулин увидел новый танк в деле.

Новый, только что из Нижнего Тагила, танк Т-72Б3 теперь в распоряжении первой Славянской бригады ДНР. Экипаж готовится к первой стрельбе.

Еще буквально несколько дней назад модернизированную модель грузили на эшелон, после везли в Донецк. В ремонтном батальоне бригады механики принимали технику.

Отличия от старой модификации существенные: у танка новый тепловизионный прицел, нижняя лобовая деталь и борта оборудовали дополнительной динамической защитой, на башне появилась противокумулятивная сетка. Машина также стала мощнее — двигатель теперь больше тысячи лошадиных сил. Но главное, что техника знакома бойцам ДНР.

«Все в штатном режиме. Можно обычного наводчика, механика посадить сюда с обычной 72-ки с любой, и он за полчаса уйдет в бой», — заметил механик рембата 1-й Славянской бригады первого Донецкого армейского корпуса с позывным «Большой».

Так и произошло. Новый экипаж быстро освоился. Получил задачу и отправился в бой. Слышен рев мотора, машина пошла на свою позицию, даже дуло уже сразу навели, чтобы времени на месте не терять, будут бить по укреплениям ВСУ в Авдеевке.

Каждое попадание фиксируют с помощью коптера. Наблюдают за поведением противника и дают команды экипажу. После последнего выстрела экипаж уносится прочь с позиции. Работу на той стороне определенно заметили, и в любой момент могут открыть ответный огонь.

«На поворотах, где надо быстрее, юрче крутиться, более новые модели, они это резче делают. Это, как правило, решает иногда очень сильно. Спасает жизнь всему экипажу», — заметил механик-водитель с позывным «Дес».

И это только начало поставок. В ближайшее время в корпусе ждут очередную партию новой техники. Ради фронта на Уралвагонзаводе работают круглые сутки.