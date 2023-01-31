Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Пострадавшая получила тяжелую травму головы.

Вначале о страшной аварии в Ставрополье. Там водитель скорой сбил пешехода.

Шофер разворачивался во дворе жилого дома и не заметил, что сзади идет женщина. Та наоборот — увидела, что ей грозит опасность, пыталась увернуться, но не успела.

Удар был такой силы, что женщина упала на асфальт и уже не поднималась. Позже выяснилось, что она получила тяжелую травму головы.

Интересно, что водитель скорой даже не заметил, как сбил пешехода. И только когда развернулся, увидел, что произошло.