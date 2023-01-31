Байден внес ясность в вопрос о поставках американских истребителей на Украину

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Президент США Джо Байден заявил об отказе Вашингтона поставлять Украине истребители F-16

Хозяин Овального кабинета Джо Байден отказался отправлять американские истребители F-16 на Украину, передает пресс-пул Белого дома.

«Нет», — ответил президент США на вопрос, будет ли поставка Киеву боевых самолетов из США.

Проблема отправки на Украину боевой авиации из арсеналов западных стран стала рассматриваться после того, как встретила одобрение идея поставки танков западного производства в зону вооруженного конфликта в Донбассе.

Представители киевского режима заявляли, что им требуется порядка 180 истребителей. По данным издания Politico, в оборонном ведомстве США группа военных чиновников настаивала на том, чтобы Вашингтон одобрил поставки F-16 Киеву.

Ранее ФРГ исключила возможность передачи истребителей Украине, Великобритания, по информации The Telegraph, рассматривает возможность дать свои самолеты в случае вывода российских войск. Французский лидер Эммануэль Макрон накануне, 30 января, также допускал, что официальный Париж решится на поставку Киеву истребителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны РФ выявили факты контрабандных поставок морфина для ВСУ.