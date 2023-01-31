Далеко не ушел: Задержан водитель, сбивший трех пешеходов в Москве
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Мужчину нашли в Ярославле, он скрывался больше недели.
Водителю Porsche, который сбил трех пешеходов в Москве и скрылся, не удалось уйти от ответственности. Поиски мужчины, если можно так сказать, заняли неделю. Выяснилось, что сбежал он в Ярославль, где его и задержали. Дмитрий Юзупчук о расследовании скандальной истории.
Владельца Porsche Cayenne, сбившего трех пешеходов, почти неделю искали по всей Москве и неожиданно нашли в двухстах пятидесяти километрах от столицы. Машину он бросил на месте ДТП, а сам пустился в бега. Теперь рассказывает свою версию происшедшего неделю назад.
«Километров 40 в час, машина закрутилась два раза, я ваще ничего не мог делать», — жалуется задержанный.
Но вот остаться и оказать помощь пострадавшим 38-летний Руслан Гасанов все же мог. Сбивчиво объясняет, почему не стал этого делать.
Там народу много было. Подбежали, сказали не трогай, хуже сделаешь. Ну я в тапочках был, в красной футболке. Растерялся», — рассказывает мужчина.
Поимке беглеца точно будут рады пострадавшие. 21-летний Илья — один из них. Восстанавливаться ему еще долго.
«У меня перелом бедренной кости, по-моему, тазобедренной в районе левой ноги и перелом правой ноги перелом колена. Также легкие ссадины на руках и голове», — рассказал пострадавший Илья Рыжков.
При этом неуправляемая иномарка задела парня по касательной. Основной удар пришелся на его возлюбленную. Врачи уже сделали девушке несколько сложных операций.
«Там перелом таза и бедер. Ей провели операцию — в реанимации, в ту же ночь. Сейчас она лежит, восстанавливается в 68-й больнице», — рассказал Илья.
Единственное, что запомнили пострадавшие — это два убегающих в даль силуэта мужчин. Пока правоохранители искали их, ориентируясь на показания свидетелей, мы вышли на связь с настоящим владельцем иномарки. Оказалось, мужчина купил машину меньше месяца назад у Гасанова и оставил ему ключи, на время отъезда.
Сейчас Porsche Cayenne, стоимость которого на вторичном рынке составляет чуть более двух миллионов, стоит на штрафстоянке, а виновника аварии в ближайшее время могут взять под стражу.
— Почему не явились в отдел полиции?
— Я ждал, пока решится вопрос. Боялся.
— Каким образом должен был решиться вопрос?
— Ну вот родственники к пострадавшему ездили…