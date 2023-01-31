Первая в своем роде: что известно о новом после США в России?

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Прибывшая в Россию американский посол Линн Трейси покинула здание МИД РФ спустя всего полчаса.

Ну вот какого еще приема ждала новый американский посол в Москве — первая женщина на этом посту — после всего того, что учинили ее боссы из Вашингтона. А прием, надо сказать, был весьма горячий. Игорь Балдин тоже увидел.

Десятки красноречивых плакатов и бойких молодых людей, что стоят по пути следования кортежа — еще один символ той пропасти, в которую скатились отношения двух стран.

Вот так встречают американского посла. У здания МИДа митинг. На этих плакатах и о наступательных вооружениях, и о северном потоке, и об их отношении к США в целом.

«Мы не ходим здесь видеть страну, которая нам противодействует»;

«Решили проявить свою гражданскую позицию. И высказать все то, что накипело»;

«Что вы этим хотели сказать? — Чтобы Соединенные Штаты не спонсировали Украину», — высказывались собравшиеся россияне.

В американской дипмиссии такого приема точно не ожидали. Дверь представительского авто с красными номерами и флагом США долго не открывается. Новый посол Линн Трейси — вот она — в здание МИДа проходит быстро, не оглядываясь и не отвечая на вопросы журналистов. Впрочем, в этом гуле их и не услышишь.

Для нового назначения фон, пожалуй, худший за всю историю российско-американских отношений. Вашингтон принял решение поставлять в Киев наступательное вооружение — танки, БМП, БТРы. Де-факто объявил Москве гибридную войну.

На российское направление в США ставят опытного дипломата. В 1986 году Линн Трейси закончила университет Джорджии по специальности «советология», и уже в следующем году работала в американском посольстве в Москве. После не раз говорила, что именно перестройка определила выбор ее профессии. Дальше была карьера в Госдепартаменте. Направление то же: восточная Европа. А потом — дипмиссии в бывших республиках СССР: Туркмении, Казахстане, Грузии, Армении.

Много лет была послом США в Армении. Ее работа пришлась аккурат на рассвет Пашиняна и второй виток Нагорно-Карабахского конфликта.

Пусть она и не умеет играть в шахматы, но возможно, решение отправить ее в Москву — это ход конем. Ведь в Россию Линн Трейси — интересное совпадение — вернулась в год Майдана — в 2014 году. Тогда еще в качестве заместителя посла. Побывать успела много где. В Пермском Университете общалась со студентами, интересовалась местной кухней.

В заснеженной Якутии налаживала культурные связи — вот она на выставке местных народных мастеров.

Рассчитывать на то, что с ее приходом будут крепнуть связи политические, не приходится. Трейси — последовательная сторонница ужесточения антироссийских санкций. Она обещала, что на новом посту будет ратовать за освобождение политических заключенных. И — несколько неожиданно — сделает все, чтобы россиянам снова начали выдавать визы. Правда с одним интересным условием: Москва должна расширить штат американского посольства.

В МИДе Линн Трейси принимал замминистра иностранных дел Сергей Рябков — вот единственное фото. Новому послу сообщили — цитата — о контрпродуктивности американской политики. Примерно о том же в течение часа кричали под окнами — на встрече наверняка было слышно.

«Зачем вы приехали?!», — кричали люди.

Один только этот прием уже говорит о том, какое непростое Линн Трейси досталось наследство. Когда страсти улеглись и людей с плакатами у нашего МИДа уже не осталось, она наконец вышла из здания.

«Мисс Линн Трейси, как вы собираетесь налаживать российко-американские отношения?», — спросили Трейси.

Этот вопрос так и повис в воздухе. Линн Трейси хоть и американка, но от прессы ушла по-английски.