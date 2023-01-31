Появились кадры штурма Угледара российскими морпехами

Фото, видео: Невар Виталий / ТАСС; 5-tv.ru

Российская армия продолжает наступление на город.

В распоряжении «Известий» появилось видео, запечатлевшее начало штурма Угледара морскими пехотинцами 155 бригады Тихоокеанского флота.

На записи видно, как российские бойцы въезжают в пока еще занятый украинскими боевиками город на БМП. Слышатся звуки стрельбы и разговор самих военных.

В настоящий момент российская армия продолжают планомерное наступление на город.

В свою очередь, украинские националисты оказывают ожесточенное сопротивление, а также стягивают к городу резервы. Российские бойцы закрепляются на новых рубежах. Их главная задача на текущий момент — получить контроль над шахтой «Южно-Донбасская № 1», что дало бы возможность взять город в кольцо.

Ранее корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщал, что армия РФ теснит боевиков с позиций на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) по всем направлениям: от Угледара до Артемовска и Соледара.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ДНР допускают возможность взятия Артемовска в ближайшее время.