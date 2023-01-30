Где пышногрудая красавица? Ирина Пегова расстроила поклонников своей худобой

Поклонники не узнали актрису Ирину Пегову на фото после похудения

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Заслуженная артистка РФ давно боролась с лишним весом и, кажется, смогла удержать результат. Однако не всем понравилась ее постройневшая фигура.

Звезда отечественных фильмов и сериалов Ирина Пегова всегда славилась пышными формами, но в последнее время ей удалось заметно похудеть. При этом 44-летняя артистка не рассказывает о секрете стройности, а лишь делится фото в своем микроблоге.

Очередной снимок, сделанный в центре Москвы, вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. Ирина Пегова уверенно шагала по улице в обтягивающих джинсах и дубленке. Многие не узнали в постройневшей женщине своего кумира, о чем откровенно высказались в комментариях.

«Это кто такая худышка? Где пышногрудая красавица? Я расстроилась», — написала одна из подписчиц.

Ирина Пегова не стесняется показывать постройневшую фигуру. Instagram* / pegovairina

Другие и вовсе посчитали, что раньше артистка была примером для женщин с лишним весом, а теперь звезда телеэкрана якобы потеряла свою индивидуальность.

Несмотря на это, многие комментаторы не поленились выразить Ирине Пеговой слова восхищения. Они похвалили звезду фильма «Родные» не только за прекрасный внешний вид, но и силу воли, которая помогает ей оставаться в форме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова занялась танцами. Не исключено, что именно они помогли ей избавиться от лишнего.

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