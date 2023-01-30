Президент Хорватии Миланович: Россию провоцировали на конфликт с 2014 года

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Хорватия и Венгрия открыто противостоят западной политике, поддерживающей киевский режим.

Конфликт на Украине может обернуться Армагеддоном, всемирной катастрофой. Хорватский президент Зоран Миланович раскритиковал Европу за военную помощь Киеву, это не помощь, а — мучение, — заявил политик. Руководство стран Запада заставляет украинцев воевать с одной целью — добиться уничтожения России, признался хорватский лидер.

«Люди гибнут, а план какой? Плана нет. Запад идет на конфликт с Россией, так себя ведут только те, кто платит чужими деньгами. Я говорю обо всем этом, чтобы открыть глаза другим. Европа катится в войну с ядерной суперсилой», — президент Хорватии Зоран Миланович.

Кроме того, хорватский лидер с уверенностью заявил: Россию спровоцировали на конфликт с Украиной.

«С 2014 года мы смотрим, как „кто-то“ провоцирует Россию <…> Можете ли вы победить такое государство конвенциональными средствами? Каков ответ — возможно ли разделить на части?» — задавался вопросом Миланович.

Венгрия и Австрия не будут направлять оружие на Украину и хотят не допустить эскалации конфликта. Об этом заявил сегодня венгерский министр обороны после переговоров с австрийским коллегой.

В совместном коммюнике главы военных ведомств заявили: сейчас — очень опасное для Европы время, миграционный кризис в регионе, в том числе вызванный украинскими событиями, нарастает, Вена и Будапешт объединят усилия, чтобы сдержать поток переселенцев.