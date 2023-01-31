Снаряд всегда наготове: что происходит на линии Кременная-Сватово

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Российские войска отбили атаки противника на линии Сватово — Кременная и перехватили инициативу.

Тем временем, боевики безуспешно пытаются пробить оборону на линии Кременная-Сватово. Все атаки украинских подразделений на западной границе Луганской республики неизменно заканчиваются для них потерями и отступлением. Нашим десантникам — при поддержке артиллеристов — удается отодвигать противника все дальше.

Могучие корабельные сосны лесов Кременной укрывают нашу группу от вражеских беспилотников.

Вот такая здесь лесная дорога — промерзшая; поэтому передвигаться здесь достаточно удобно, да и технике двигаться удобно. Единственная проблема, что весь путь сопровождают артиллерийские снаряды

Чем глубже заходим в лес, тем чаще встречаем оставленные нашими силами опорные пункты. Еще вначале января, здесь стояли десантники, теперь же они ушли намного глубже по направлению линии фронта.

С воздуха перемещение военной колонны надежно прикрывает наша авиация.

Таким образом мы выходим к поляне артиллеристов, которые плотно заняли здесь огневой рубеж.

Здешний лесной массив буквально истыкан артиллерийскими орудиями. Вот еще одно. Хотелось бы обратить внимание на прикрытие. Оно здесь специфическое, оригинальное, создано из подручных материалов. Да и главное, что бросается в глаза — всегда наготове снаряд. Потому что заказы по целям здесь приходят очень быстро и реакция нужна молниеносная.

Пока один расчет орудий наводится, где-то рядом работает другой.

У самого края обороны ЛНР в бой вступают расчеты полевого автоматического миномета «Василек». И тут же огневая работа.

После стрельбы — надо тут же бежать в укрытие — работа подобных минометов для украинской стороны — большая проблема, поэтому и цель эту называют приоритетной.

Слышно, что прощупывает противник эту территорию. Но судя по тому, где раздаются звуки, вот-вот там, до нас еще далеко.

В рамках контрбатарейной стрельбы тут же подключается ствольная артиллерия.

«Работа у нас достаточно интенсивно проходит. В день от десяти и больше целей выходит. 90% целей мы поражаем. Трудности доставляют самоходные установки. Они высокоманевренные и хорошо бронированные», — рассказал российский боец.

Зимой расчеты на поляне меняются чаще обычного — обусловлено это, прежде всего, погодными условиями.

Пару слов о смекалке местных военных. Не секрет, что сейчас очень холодно, на севере ЛНР — тем более достаточно холодно. Вот так вот в походных условиях организовывают с одной стороны и защиту, с другой стороны и тепло. Чтобы после боевой работы можно было отогреть руки.

На обогрев и чай — не больше получаса. А дальше снова огневая работа.