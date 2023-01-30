«Комик-неудачник»: Зеленского затравили за реакцию на поставку немецких танков

Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

Президент Украины вновь заставил усомниться в своем ментальном здоровье. В сети опубликовали выражение его лица, когда он узнал о поставках Leopard 2 для ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью западному телеканалу Sky News. Он рассуждал о плачевной ситуации на Украине и ожидаемой поддержке европейских союзников. Зрителей возмутили не только его высказывания, но и неуместные приступы улыбки и даже смеха. Своими впечатлениями они поделились в Twitter.

В анонсе интервью появилась фотография радостного Зеленского и подпись, что так он отреагировал на новость о поставках немецких танков Leopard 2 на Украину. По мнению пользователей, президент страны, которая ежедневно несет гигантские потери солдат, не может себя так вести.

«Мужчина улыбается во время войны… Комик-неудачник»;

«У него была широкая улыбка, и ядерное оружие он хочет следующим»;

«Комедия продолжается».

Фото: Twitter / SkyNews

Комментаторы сошлись во мнении, что Зеленский продолжает играть роль президента, а его страна стала «съемочной площадкой». В сети задаются вопросом, почему же украинский лидер усиленно настаивает на войне и с улыбкой реагирует на поставку нового вооружения, которое увеличит число жертв среди населения.

«Спросите его об отмывании денег с Байденом, и улыбка исчезнет с его самодовольного лица»;

«Это не круто, еще больше смертей для его граждан, и еще больше вилл для него»;

«Почему вы настаивает на войне. Разве вы не должны настаивать на мире?»;

«Он хороший актер, а Киев — съемочная площадка, докажите, что я ошибаюсь?».

Фото: Twitter / SkyNews

К тому же зрители признались, что уже устали от наигранных интервью с участием Зеленского и предложили телеканалу сделать очередной выпуск, когда немецкие танки будут разгромлены.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему Владимир Зеленский начинает терять контроль над страной и становится все менее интересным для Запада.