Ориентир на Луну: астролог назвала лучшее время для зачатия девочки или мальчика

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Puchner; 5-tv.ru

Для будущих родителей существует множество поверий, связанных с рождением малышей. Однако есть обоснование, что на пол будущего ребенка влияет то, в каком знаке зодиака находится Луна.

Пол будущего ребенка с большой долей вероятности можно предугадать по астрологической ситуации. Поэтому в один период высоки шансы зачать мальчика, в другой — девочек. Также от поведения Луны зависит рождение близнецов. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала астролог Ксения Шахова.

По словам эксперта, так называемых лучших дней для зачатия не существует. Исследования чешского гинеколога и астролога Эжена Йонаса доказали, что в основе физиологического метода планирования беременности лежат лунные ритмы.

«На пол будущего ребенка влияет знак зодиака Луны в момент зачатия, именно принадлежность этого знака к мужскому-либо женскому началу», — объяснила астролог.

По словам Ксении Шаховой, «женскими» знаками считаются Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы. Поэтому, когда Луна находится в этих знаках, вероятность зачатия девочки повышается. Луна в «мужских» знаках — Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец и Водолей — помогает зачать мальчика.

Решающим фактором для рождения близнецов считается наследственная и генетическая предрасположенность. Увеличить вероятность можно, если зачать ребенка в момент нахождения Луны в «двойном» знаке.

По словам Ксении Шаховой, будущим родителям следует брать во внимание и индивидуальные астрологические факторы.

«К таким относится время, когда фаза Луны повторяет конфигурацию, сложившуюся в момент рождения женщины. Сходным образом у мужчин при повторении фазы Луны значительно возрастают репродуктивные показатели. Такое астрологическое влияние длится около трех суток», — подытожила астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поведение Луны в феврале может повлиять на жизнь каждого знака зодиака.