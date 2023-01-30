Экс-глава разведки Франции: Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

Владимир Зеленский, который просит у НАТО истребители и ракеты, хочет, чтобы против России воевал весь мир.

Бывший начальник французского спецназа Кристоф Гомар заявил, что отправка ракет на Украину стала бы точкой невозврата для всего мира. Западные страны выходят на новый уровень эскалации противостояния с Россией. Об этом сообщает издание Valeurs actuelles.

По мнению Кристофа Гомара, Зеленский, который просит у НАТО истребители и ракеты, пытается втянуть альянс в военный конфликт с Россией.

«Я не знаю, что готовит нам 2023 год, но мы уже видим, что украинский президент хочет много истребителей. Чтобы изменить соотношение сил, он хочет атаковать и снова перейти в наступление. Я думаю, он бы втянул НАТО в эту войну. Мы уже видим следующий шаг — почему бы завтра не запросить военные корабли и, наконец, солдат?» — заявил Гомар.

Также экс-начальник спецназа считает, что западные страны все ближе к прямому столкновению с Россией.

«Мы начали с поставок легких вооружений, чтобы прийти к поставкам тяжелых танков. Западные страны медленно втягиваются в войну», — отметил бывший глава военной разведки.

Общеизвестный факт, что Запад поддерживает Украину деньгами и оружием. США и их партнеры из НАТО регулярно поставляют технику, а Владимир Зеленский каждый раз требует еще больше. Он называет невероятные суммы и говорит о современной технике, которые нужны.

Обещанного три года ждут: когда Украина получит заветные танки от США

Однако иностранцы уже давно обвиняют Владимира Зеленского в попрошайничестве. Его называют самым богатым нищим, которого когда-либо видели.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Западу посоветовали не идти на поводу у интересов Киева.