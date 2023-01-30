Посол США Линн Трейси впервые посетила российский МИД в новой должности

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Глава американской дипмиссии побывала в здании на Смоленской-Сенной площади, чтобы вручить копии верительных грамот. Также она не стала давать каких-либо комментариев журналистам.

Новый посол США в РФ Линн Трейси приехала в Москву 26 января, а уже через четыре дня была замечена у здания российского Министерства иностранных дел на Смоленской-Сенной площади.

Линн Трейси прибыла к сталинской высотке на гигантском черном внедорожнике Chevrolet. Перед входом в здание МИДа ее встретила толпа людей с плакатами на русском и английском языках. Собравшиеся выступили против вмешательства США в события на Украине фразами «Бай-бай, Байден», «Зачем вы приехали?» и «Америка — страна террорист».

Цель приезда Линн Трейси в МИД РФ — передача копий верительных грамот. Сразу же после непродолжительной процедуры, занявшей около получаса, она покинула здание МИД, не отвечая на вопросы собравшихся журналистов.

В качестве американского посла Трейси была утверждена 21 декабря 2022 года, а уже 9 января 2023-го приняла присягу.

До этого послом США в РФ был Джон Салливан, но он покинул пост и завершил дипломатическую карьеру по семейным обстоятельствам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ обязал посла Латвии покинуть Москву в течение 14 дней.