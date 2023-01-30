В Запорожской области российская система ПВО сбила украинский вертолет Ми-8

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yulii Zozulia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

ВС РФ также сбили четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

Российские системы ПВО уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области. Об этом 30 января во время брифинга сообщил официальный представитель Министерства Обороны РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — рассказ генерал-лейтенант.

Кроме того, в военном ведомстве сообщили об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Коломыйчиха и Кременная в ЛНР за последние сутки. В Запорожской области российскими силами также были ликвидированы четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

Конашенков добавил, что в районах населенных пунктов Пролетарка и Виноградово в Херсонской области ВС РФ перехватили две американские противорадиолокационные ракеты «HARM».

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинские боевики усилили обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы закрепились в восточной части Угледара на донецком направлении.