Минобороны обеспечит добровольческие формирования оружием и медпомощью

Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольцев оружием, техникой и медициной

Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

Снабжение бойцов-добровольцев будет осуществляется в порядке, установленном для регулярных воинских формирований.

Минобороны РФ возьмет на себя расходы по обеспечению добровольческих подразделений оружием, техникой и медицинской помощью. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что обеспечение добровольцев вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами будет осуществляется в порядке, установленном для воинских формирований Вооруженных сил (ВС) России.

В приложениях к приказу изложены порядки продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, а также предоставления бойцам добровольческих отрядов медицинской помощи.

Также сообщается, что члены добровольческих подразделений будут нести ответственность за нанесение материального ущерба, причиненного по их вине государству в ходе выполнения своих обязанностей.

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