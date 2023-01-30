Постковидный синдром: можно ли ослепнуть после перенесенного коронавируса?

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Из-за инфекции у человека развивается конъюнктивит, увеит, а также обостряются любые хронические заболевания глаз. Как это влияет на зрение?

Три года пандемии не обошли стороной никого, но особенно пострадали те, кто столкнулись с последствиями и осложнениями коронавируса. Что происходит с нашим зрением после инфекции KP.RU узнала у врача-офтальмолога Марины Зиминой.

По ее словам, у первых пациентов с ковидом в Китае выявляли конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глазного яблока — Прим. ред.).

«У некоторых пациентов был обнаружен вирус в мазках с конъюнктивы. Также на поверхности глаза были выявлены специальные рецепторы, которые связываются с белком вируса, а, следовательно, поверхность глаза может стать входными воротами для инфекции», — объяснила офтальмолог.

Также вирус может вызвать увеит (воспаление сосудистой оболочки глаза — Прим. ред.). Это заболевание может значительно испортить зрение.

По словам Зиминой, коронавирус может спровоцировать закупорку кровеносных сосудов сетчатки глаза, что также приводит к потере зрения.

«Любое хроническое заболевание, особенно диабет, гипертония, которые обостряются после ковида, могут серьезно снизить остроту зрения», — отметила врач.

При любых необычных ощущениях в глазах Зимина рекомендует обратиться к специалисту.

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