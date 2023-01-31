Живут словно не на своем месте: на Алтае люди остаются без домов из-за неверной разметки участков

На Алтае люди остаются без домов из-за неправильной разметки участков

Фото, видео: 5-tv.ru

Перед покупкой спорной недвижимости юристы рекомендуют максимально точно узнавать все нюансы.

Суды завалены исками, сотни семей не могут получить разрешения на строительство и зарегистрировать уже возведенные дома. Из-за создания новой кадастровой карты с использованием спутниковых снимков — координаты участков оказались оторваны от местности.

И теперь по документам законно купленные шесть соток в СНТ могут оказаться частью заповедника или вообще пролегать в русле реки. Владислав Тамошаускас встретился с пострадавшими.

«По публичной карте мой дом находится вон на той дороге, прямо на том перекрестке где заворачивают машины», — рассказывает местная учительница.

Обитатели поселка Усть-Пыжа вот уже пятнадцать лет живут словно не на своем месте. Молодая учительница недавно переехала в Усть-Пыжу — устроилась на работу в местную школу. Для большого семейства с мужем решили построить дом — в кредит купили участок и запаслись материалами

«Из-за смещения границ в публичной кадастровой карте они не могут выдать разрешение на строительство. Потому что не понятно где я буду строиться. Мой участок наполовину съехал на дорогу», — жалуется учительница.

Оказалось, что публичная кадастровая карта, по которой сверяли координаты при покупке, устарела. В 2008 году было проведено новое межевание с использованием спутников.

«Скорее всего эти работы выполнялись по картам двадцатипятитысячного масштаба. Чтобы по этим картам измерять правильно, их нужно правильно привязать к геоинформационной системе», — отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Алтай Алексей Филиппов.

Вадим Испандияров из Новороссийска и вовсе оказался в статусе черного лесоруба. Ему инкриминировали вырубку 22 деревьев заповедника.

Мужчина купил земельный участок в дачном поселке. Вот только оказалось, что его участок почему-то был сформирован в границах природного заказника «Абраусский».

Сейчас Вадим живет в машине, идти ему некуда. Все свои сбережения он потратил на покупку той самой земли и адвокатов. Стоит отметить, что с 2008 года работы у судей по всей стране заметно прибавилось — к ним поступают тысячи исков связанных с земельными недоразумениями.

«В самых сложных случаях в суде обычно назначается экспертиза, которая устанавливает варианты возможного проведения границ. Которая устанавливает причины, почему не совпадают фактические границы, с которыми учтены в кадастре», — отметил адвокат, ведущий специалист по земельному праву Сергей Шугаев.

А вот если участок находится вблизи лесов, водоемов или важных объектов жизнеобеспечения — перед покупкой такой недвижимости юристы рекомендуют все же внимательнее изучать все возможные ограничения связанные с таким соседством. Иначе, земля для вас может навсегда остаться необитаемой.