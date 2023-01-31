В России изменили условия льготной ипотеки для IT-специалистов
Правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Соответствующее постановление принято российским кабмином.
В России расширили программу льготной ипотеки для IT-специалистов.
Теперь кредит доступен всем профильным работникам аккредитованных компаний от 18 до 50 лет — сказано в постановлении Правительства. Раньше возраст был от 22 до 44 лет.
Для получения ипотеки необходимо зарабатывать минимум 150 тысяч рублей в Москве, 120 — в других мегаполисах и 70 тысяч в малых городах. Если специалист работает в двух IT-компаниях — учитываются обе зарплаты. И это тоже нововведение.
При увольнении льготная ставка по ипотеке будет сохраняться полгода. А чтобы она действовала весь срок, необходимо отработать не менее 5 лет после оформления кредита.