В России изменили условия льготной ипотеки для IT-специалистов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Соответствующее постановление принято российским кабмином.

В России расширили программу льготной ипотеки для IT-специалистов.

Теперь кредит доступен всем профильным работникам аккредитованных компаний от 18 до 50 лет — сказано в постановлении Правительства. Раньше возраст был от 22 до 44 лет.

Для получения ипотеки необходимо зарабатывать минимум 150 тысяч рублей в Москве, 120 — в других мегаполисах и 70 тысяч в малых городах. Если специалист работает в двух IT-компаниях — учитываются обе зарплаты. И это тоже нововведение.

При увольнении льготная ставка по ипотеке будет сохраняться полгода. А чтобы она действовала весь срок, необходимо отработать не менее 5 лет после оформления кредита.