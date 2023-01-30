Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

А перед длинными выходными будет короткая рабочая неделя.

Россиян в конце февраля ждут длинные выходные, об этом напоминает Роструд. День защитника отечества можно будет отмечать целых четыре дня — с 23 по 26 февраля. Все потому, что 1 января в этом году пришелся на воскресенье, и выходной день перенесли на пятницу, 24февраля. Ну, а рабочий день накануне перед праздниками будет короче на один час.