Бои за каждый дом: как российские военные освобождают Угледар

Фото, видео: 5-tv.ru

Российские морпехи теснят украинских националистов в кварталах Угледара.

Российские подразделения ведут бои в городской черте Угледара. При поддержке танков и артиллерии штурмовые группы продвигаются вглубь жилых кварталов, занимая все новые важные рубежи. По последним данным, нашим войскам удалось закрепится в восточной части города. Эксклюзивные кадры с передовой у Кирилла Олькова

«Добраться до передовых позиций можно только вот так, на „Урале“. Бездорожье. Другая техника тут не пройдет», — показывает Ольков.

Окрестности Угледара засняла наша съемочная группа. Морпехи Тихоокеанского флота уже на окраине города. Они наступают. Передвигаются практически бесшумно, чтобы не дать себя обнаружить. Общение — только жестами.

В соседних кварталах в это время идет ожесточенная перестрелка — бои там идут едва ли не за каждый дом.

Битва за Угледар уже перешла в активную фазу. Ее эпицентр на юго-востоке города. Вот первые кадры — российские морпехи на стратегически важных, теперь уже бывших позициях ВСУ.

«Заняли дом на окраине Угледара, держим позиции. Ждем указаний следующих», — говорят бойцы.

Держать позиции и наступать морпехам помогают танковые подразделения и передовые бронегруппы, которые в эти минуты оказывают поддержку на линии боевого соприкосновения. На этих кадрах тяжелая огнеметная система «Солнцепек».

«Бои уже не на подступах, а на окраине. Морпехи идут вперед, отвоевывая метр за метром у националистов», — отметил Ольков.

На кадрах, снятых с коптера, видно, что город полностью окутан дымом. Это последствия артиллерийских дуэлей. Вдалеке пожар. Продвигаться вглубь осажденного города морпехам помогают артиллеристы Восточного военного округа.

Когда по зашифрованному каналу связи приходят координаты вражеской цели, расчет орудия тут же открывает огонь.

«Поражаем цели быстро, чтобы нас не обнаружили, техника себя хорошо показала, даже если используем часто», — говорил командир боевой машины с позывным «Добро».

Часто — это еще мягко сказано. Реактивные системы «Ураган» утюжат позиции ВСУ и днем, и ночью.

«РСЗО — мощнейшее оружие на боле боя. Дальность стрельбы до 40 км уничтожит любую цель», — говорит наш корреспондент.

Стреляют установки не только по укрепрайонам, но и по колоннам противника, прерывая доставку пополнений и боеприпасов. Условия, по словам артиллеристов, меняются постоянно, поэтому точность ударов корректирует беспилотник.

«Корректируется огонь „Орланами“, нам дают координаты, мы стреляем, корректируем и поражаем уже залпом», — говорит командир реактивной батареи с позывным «Барс».

По словам наших военных, потери ВСУ серьезные, боеспособных подразделений на окраине Угледара у противника почти не осталось. Артиллеристы и танкисты страхуют морпехов, которые в эти минуты стремительно продвигаются вперед