Пригожин признался, что не хотел жениться на артистке: «Меня другие посещали мысли»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Из-за кавказского воспитания Пригожин никогда бы не женился на такой женщине. Но исключение он все-таки сделал. Почему? Читайте в эксклюзивном материале 5-tv.ru.

Иосиф Пригожин заявил, что ему не нравятся артистки из-за их образа жизни. Они ведут себя эпатажно, открыто и вульгарно. Если бы музыкант не встретил Валерию, то никогда бы не женился на медийной личности. Это связано с воспитанием продюсера и тем, что он вырос в Дагестане. Таким сокровенным мнением продюсер поделился в эксклюзивом интервью для 5-tv.ru.

«Я вообще, если честно, плохо отношусь к тому, чтоб жена была артистка. В силу своего воспитания, культуры, по факту своего месторождения. Меня другие посещали мысли, поэтому это точно не про меня», — поделился Пригожин.

Также музыкант отметил, что любит супругу не только за ее внешность и талант, но еще и за культуру и выдержку.

«Она не ревнивый человек, хорошо относится к людям, не сплетничает, не завидует, не обсуждает никого. Она как личность уникальное явление», — говорит о Валерии Пригожин.

В этом году Иосиф Пригожин и Валерия празднуют 20 лет совместной жизни.

На вопрос в чем секрет такой долгой и счастливой жизни в браке. Продюсер ответил, что их секрет заключается в умении уступать друг другу, понимать, идти навстречу и чувствовать. Какого-то другого эликсира здесь нет, как и нет возможности удержать союз, не имея общих интересов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин показал фигуру певицы Валерии без фотошопа.