Путин продлил на год срок госслужбы своему представителю по экологии Иванову

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Скоро у госслужащего день рождения и он достигнет предельного возраста нахождения на этом посту.

Российский лидер Владимир Путин на 12 месяцев продлил срок государственной службы постоянному члену Совета безопасности, спецпредставителю по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову. Соответствующий указ опубликован на Официальном сайте правовой информации.

Постоянный член Совбеза завтра отметит 70-летие, а это предельный возраст нахождения на госслужбе. Однако длительность нахождения на посту можно продлевать. Решение об этом принимает президент страны.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2024 года специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу», — сообщается в выложенном документе.

Иванов заступил на пост постоянного члена Совбеза в 2016 году. С апреля 2017-го года он вошел в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех». На этой должности на нем лежит ответственность за содействие разработке, производству и торговле высокотехнологичной промышленной продукции.

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