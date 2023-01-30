Наживаются на смерти: кто стал инициатором украинского конфликта

Фото: www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop

«Коллективный Запад» без устали отправляет военную помощь киевскому режиму. Но зачем?

Если американскую сторону действительно волнует судьба простых украинцев, то ей лучше прекратить поставки вооружений. Такое мнение выразила официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе своего брифинга.

«США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным», — отметила дипломат.

В том числе Мао Нин потребовала от США отказаться от военной наживы и предпринять ответственные шаги по деэскалации конфликта. Она уверена, что Штатам следует создать определенные условия для ведения дипломатического диалога между «заинтересованными сторонами».

«Если они действительно заботятся о безопасности украинского народа, то должны прекратить отправлять туда вооружение и наживаться», — заявила официальный представитель китайского МИД.

Чуть меньше недели назад в пресс-службе Пентагона назвали сумму общего объема нового пакета помощи киевскому режиму от США с учетом поставок танков Abrams. Деньги оказались немаленькими — 27,8 миллиардов долларов. При этом, как ранее отметил 5-tv.ru, эту военную технику могут отправить только в конце текущего или начале следующего годов.