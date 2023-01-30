Как британская королева: чего стоит ожидать от нового президента Петра Павела

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tomas Tkacik; 5-tv.ru

Премьер-министр страны отметил, что в Пражском граде появился человек, объединяющий общество.

Новым президентом Чехии был избран Петр Павел. Политолог Виктор Литовкин помог 5-tv.ru выяснить, что из себя представляет личность нового чешского лидера, и чего стоит ожидать от него.

Эксперт рассказал, что Павел, в первую очередь, — генерал НАТО. Он много лет прослужил заместителем командующего вооруженными силами США в Европе. По словам Литовкина, большой и интересный послужной список новоизбранного президента подсказывает, что ожидать от него можно только американской политики в Чехии и солидарной позиции со странами-участницами альянса.

«Прозападная политика безусловно, однозначно совершенно. У него высокое звание — он генерал армии. Участник многих операций натовских и против Югославии, и в Ираке, и в Ливии, и в Афганистане. Так что надежды на то, что Чехия исправит отношения при нем безосновательны», — подчеркнул специалист.

Отвечая на вопрос о возможном усилении поддержки Украины после вступления Павела в должность, Литовкин сообщил, что Чехия и так на пределе своих возможностей в этом вопросе — отправила свои танки и самоходки, вместо которых, по словам эксперта, должна получить американскую технику.

«Ничего нового сверхъестественного они на Украину не отправят. У них нет такого ничего, но они могут быть для Украины ремонтной мастерской той техники, которая на Украине уничтожается. Но опять же, только при том условии, если мы не уничтожим пути подвоза из-за границы всей этой техники», — прокомментировал политолог.

Виктор Литовкин отметил, что никакого «нового взгляда» после прихода к власти другого человека не появится. Он считает, что Чехия была вовлечена НАТО в поддержку и Киева и будет продолжать оказывать так называемую помощь Незалежной.

«Ничего принципиально не изменится с его приходом. Никаких подвижек не будет. Единственное, что с его стороны не будет каких-то громких политических заявлений. Достаточно трезвое поведение будет», — поделился мнением эксперт.

В заключение политолог сравнил президента Чехии с королевой Великобритании. Он объяснил, что Петр Павел будет править, но не принимать решения. Президент Чехии — скорее фигура номинальная, а последнее слово в стране всегда остается за премьером.

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