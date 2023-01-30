В Белгородской области двое получили ранения при обстреле со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: два человека пострадали при обстреле ВСУ села под Белгородом

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области

Удары были нанесены по селу Безлюдовка Шебекинского городского округа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Безлюдовка. В своем Telegram-канале он написал, что в результате атаки украинской стороны были ранены два человека. Информации о погибших нет.

«В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчины с осколочными ранениями и контузией», — рассказал подписчикам Гладков.

Губернатор региона добавил, что оперативные службы и медики уже следуют на место произошедшего.

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