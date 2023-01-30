Череда странных совпадений вскрыла, почему взрывы в Иране очень выгодны для США

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Америка не упустит возможности разжечь новый конфликт на взрывоопасном Ближнем Востоке. Особенно если это поможет отвлечь Россию от спецоперации.

За последние дни стратегические объекты Ирана неоднократно подвергались атакам. Издание Al Arabiya писало, что удар по заводу нанесли США и «еще одна страна».

Так Штаты решили продемонстрировать Ирану и России свое намерение противодействовать строительству заводов «по производству и экспорту баллистического оружия», такое мнение высказала военкор и политолог Надана Фридрихсон в материале для издания «Российская газета».

Иран давно под прицелом Белого дома. Американцы все громче заявляли о своих намерениях атаковать стратегические объекты в этой стране, а накануне ночных взрывов представитель Белого дома заявил арабскому телеканалу Al Hadath, что американский президент Джо Байден не исключает военного решения разногласий в отношениях с Ираном.

Более того, политолог обратила внимание на то, что атаки на объекты Ирана начались в момент, когда глава ЦРУ Уильям Бернс находился в Израиле.

«Разжечь новый конфликт, тем более на взрывоопасном Ближнем Востоке, — излюбленный прием дядюшки Сэма (Америки — Прим. ред.), особенно сейчас, когда есть большое желание отвлечь Россию от событий в зоне СВО», — отметила Фридрихсон.

После серии взрывов стало понятно, что Иран очень уязвим с воздуха. По мнению Фридрихсон, Америка внимательно наблюдает за реакцией государства на происходящее.

«Страну вновь и вновь будут испытывать на прочность как через внутренние процессы, так и атакуя по самым разным предлогам с воздуха. Так что очередная эскалация в отношении Ирана — вопрос времени, причем непродолжительного», — отметила политолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские власти «бурно празднуют» атаки беспилотников на иранские военные объекты.