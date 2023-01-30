Российских туристов приглашают отдохнуть под зимним солнцем Карелии

Фото, видео: Пресс-служба парк-отеля "Дача Винтера"; 5-tv.ru

Маршруты зимнего туризма дают гораздо больше эмоций, чем ленивый отдых под летним солнышком.

Карелия становится одним из самых притягательных мест для российских туристов этой зимой. Невероятные природные красоты, отели, ставшие лауреатами престижных премий, и специальные маршруты для самых взыскательных гостей — все это ждет тех, кто выберет северное направление туризма.

Среди проектов, которые особенно рекомендуют отдыхающим — четырехдневный маршрут «Под зимним солнцем Карелии» от туроператора «Игора Тур», куда входят: заезды по трассам автодрома «Игора Драйв», отдых в сети отелей «Точка на карте» и парк-отеле «Дача Винтера» и туристическая тропа «Долина водопадов».

«Мы хотим сделать так, чтобы все люди путешествовали постоянно с семьей. Что может быть лучше, чем взять сына, приехать с компанией друзей, пройти по маршруту, пообщаться, увидеть новое, прикоснуться к истории. Здесь это очень остро чувствуется, ни одни жаркие страны вам этого не дадут», — уверен директор по развитию АНО «Россия — страна возможностей» Иван Шулюпин.

Кроме того, у туристов есть уникальная возможность увидеть Ладогу, ее шхеры и полтысячи островов. В программу также включен маршрут «Лесная сказка» протяженностью 20 километров.