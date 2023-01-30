Экстремально худая дочь пародиста Пескова отвергла обвинения в анорексии

Фото: Instagram* / peskovshow

Дарья весит всего 38 килограммов при росте 160 сантиметров.

Дочь знаменитого пародиста Александра Пескова Дарья при росте 160 сантиметров весит всего 38 килограммов. В эфире шоу на федеральном канале зрители обсуждали критическую худобу 36-летней наследницы Пескова и обвинил ее в анорексии. Однако сама Дарья опровергла эти обвинения и заявила, что не имеет проблем с едой и не ограничивает себя в питании.

«Никакой анорексии у меня нет, я проверялась у врачей. У меня все хорошо. Я ем, когда я хочу. Ночью могу съесть пиццу, горячие бутерброды, я не страдаю анорексией, не соблюдаю диет, хлеб ем, а вот сладкое не люблю», — сказала дочь Пескова.

Также она заявила, что врачи не ставили ей никаких диагнозов в связи с ее худобой. Однако врач-эндокринолог, находившийся на шоу, посоветовала Дарье обратиться к специалистам и выяснить причину.

«Проблема есть, надо обратиться к врачу», — заявила она.

Дарья подчеркнула, что чувствует себя комфортно в своем весе и без проблем может подняться пешком на пятый этаж с огромными пакетами или самостоятельно перенести тяжелые чемоданы.

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