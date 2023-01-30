Самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» поразил боекомплект ВСУ

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Уникальное вооружение имеет калибр в 240 миллиметров. Возможно ли противостоять такому?

Бойцы 1-й Славянской бригады ликвидировали боевой комплект украинских националистов в укрепрайоне на донецком направлении. Известно, что цель была поражена из самого мощного в мире самоходного миномета — 2С4 «Тюльпан». Кадры с места событий оказались в распоряжении РИА Новости.

«Оператор-корректировщик определил и передал координаты расположения противника минометному расчету. Тяжелый, 240-миллиметровый снаряд пробил перекрытия, спровоцировав подрыв боекомплекта украинских военных», — сообщается в материале агентства.

По словам автора, 2С4 «Тюльпан» является уникальным вооружением с калибром 240 миллиметров: аналогов еще не встречалось в мире. Стрельба обычными снарядами может осуществляться на дистанцию до десяти километров, активно-реактивным — до 20 километров.

Стоит отметить, несмотря на регулярные поставки западного оружия, ВСУ несут большие потери на поле боя — как в живой силе, так и в технике. Два дня назад в Минобороны РФ заявили, что российские бойцы за сутки уничтожили три американских гаубицы М-777 в зоне специальной военной операции.

В том числе 5-tv.ru сообщал, что истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.