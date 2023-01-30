На Западе стали есть меньше говядины из-за ее дороговизны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru

Рост цен на мясо изменил привычную структуру потребления.

Стейки стали роскошью. Из-за роста цен на говядину, на Западе резко упал спрос на мясо. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, наибольшее падение — в тех странах, где говядину едят чаще всего. Например, в Аргентине, где барбекю — часть национальной культуры.

Гораздо реже покупать говядину стали также в США и Великобритании. Теперь там предпочитают более дешевое куриное мясо.